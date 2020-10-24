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Dünya

Hafaci: Sincar'da yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak

Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Ninova vilayetine bağlı Sincar ilçesinde yalnızca Irak bayrağının dalgalanacağını açıkladı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 07:41 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:48
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Hafaci, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Sincar anlaşması gereği ilçede yalnızca Irak bayrağının dalgalanacağını, iç güvenliğin ilçeyi, Irak ordusunun da Sincar'ı ve sınırlarını koruyacağını ifade etti.

Anlaşma gereği güvenlik güçlerine iç istihbarat ve ulusal güvenlik birimlerinin de yardımcı olacağını belirten Hafaci, ayrıca Sincar'da halkın yeni bir kaymakam seçeceğini kaydetti.

Bağdat ile Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim'de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

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