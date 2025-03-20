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Dünya

Haftalarca süren müzakereler sonuç verdi! Afganistan, ABD vatandaşını serbest bıraktı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı George Glezmann'ın serbest bırakıldığını açıkladı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Haftalarca süren müzakereler sonuç verdi! Afganistan, ABD vatandaşını serbest bıraktı
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Rubio, Glezmann'ın durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Glezmann'ın özgürlüğüne kavuştuğunu yazan Rubio, "George, 2,5 yıldır Afganistan'da haksız yere tutuldu, ancak şimdi eşi ile tekrar buluşmak için yolda. Evine hoş geldin George." ifadelerini paylaştı.

Arabulucu ekipte yer alan ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad da, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Taliban hükümeti, (ABD başkanına) ve Amerikan halkına iyi niyet göstergesi olarak Glezmann'ı serbest bırakmayı kabul etti. George, ailesinin yanına doğru yola çıktı."açıklamasını yaptı.

MÜZAKERELER HAFTALARCA SÜRDÜ

CNN'e konuşan bir kaynak, Glezmann'ın Katar ve ABD arabulucularının yönettiği haftalarca süren müzakerelerin ardından serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

66 yaşındaki Glezmann, Taliban tarafından Aralık 2022'de, grubun Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirmesinden yaklaşık 16 ay sonra gözaltına alınmıştı.

Glezmann'ın serbest bırakılması için kampanya yürüten ABD Senatörleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a göre, "ülkenin kültürel manzarasını ve zengin tarihini keşfetmek" amacıyla Glezmann'ın Afganistan'a beş günlük bir gezi için gittiği iddia edilmişti.

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