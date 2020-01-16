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Dünya

Hafter'in Berlin'deki Barış Konferansı'na katılacağı belirtildi

Son dakika haberi... El-Hadath gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hafter, Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya barış konferansına katılmayı kabul etti.

star.com.tr16.01.2020  12:59 - Güncelleme: 16.01.2020  13:20

Bu haftanın başında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü Berlin'de Libya Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını ve çatışan tarafların üyelerini ile krizi çözmeye çalışan 11 ülkenin temsilcilerini davet edeceğini belirtti.

14 Ocak'ta yapılan açıklamada Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği belirtildi. 

El-Hadath gazetesi,  Hafter'in Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya barış konferansına katılmayı kabul ettiğini ileri sürdü.

DAHA ÖNCE KAÇTI

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını bildirmişti.

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