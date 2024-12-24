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Dünya

Hafter: Bölgede tehlikeli gelişmeler yaşanıyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 'bölgede tehlikeli gelişmeler, değişiklikler yaşandığını' öne sürerek 'kazanımlarını koruyacaklarını' söyledi.

AA24 Aralık 2024 Salı 20:30 - Güncelleme:
Hafter: Bölgede tehlikeli gelişmeler yaşanıyor
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Ülkenin doğusundaki Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında, Hafter'in Libya'nın bağımsızlığının 73. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma paylaşıldı.

'TEYAKKUZDAYIZ' MESAJI

"Bölgede hakim olan tehlikeli değişiklikleri izliyoruz ve teyakkuzdayız. Kazanımlarımızı korumaya hazırız." ifadelerini kullanan Hafter, "tehlikeli" olarak nitelediği bu gelişmelerin ne olduğuna dair ise detay vermedi.

Hafter, ayrıca "Tüm zorluklara rağmen (Libya'yı) yeniden inşa yolunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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