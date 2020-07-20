20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:18

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Sirte'ye yığınak yapıyor.

Libya ordusu, onlarca askeri araçtan konvoyun Sirte'nin batısına konuşlandığını duyurdu. Sevkiyatın ulaştığı nokta, Ebu Gureyn kasabası.

Ordu sözcüsü Mustafa Mecai, kritik kentin yakınlarına 'şimdiye dek eşi görülmemiş' bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" dedi.

Türkiye'nin desteklediği meşru ordu birliklerinin, kısa süre içinde Sirte ve Cufra'yı hedef alan harekata başlaması bekleniyor. Hareketin hedef ise, savaş ağası General Halife Hafter'in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve 'Libya petrol hilali' olarak bilinen zengin kaynakların denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü Ocak ayından bu yana Hafter milislerinin elinde bulunuyor.

Hafter'in en güçlü destekçileri arasında yer alan Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi ise, Sirte'yi 'kırmızı çizgi' ilan ederek Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulundu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Mısır meclisinin Libya'ya asker gönderilmesini bugün oylayacağını duyurdu.

Mısır'ın yarı resmi gazetesi El Ehram, hafta sonu yayınladığı haberde milletvekillerinin Libya'ya asker sevkıyatına onay vereceğini bildirdi.

Halife Hafter taraftarları Temmuz ayı içerisinde Mısır'dan askeri müdahale istedi, geçen hafta ise Kahire yönetiminin Libya'ya gönderdiği konvoy görüntülendi.

Mısır ordusu, Türkiye ve desteklediği meşru yönetime gözdağı vermek için geçen hafta Libya sınırında büyük bir tatbikata girişmişti. Tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katılmıştı. Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi, geçtiğimiz haftalarda Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti.

Türkiye'nin Trablus'tan püskürttüğü savaş ağası Hafter ise, Akdeniz kıyısında yaptığı füze testiyle kelimenin her anlamıyla dünyaya rezil oldu.

Pazar günü gerçekleşen denemenin, Mısır sınırına 60 kilometre mesafedeki Tobruk'ta yapıldığı belirtiliyor.

Milliyet'in haberine göre, Sovyetler Birliği üretimi gemisavar füzesi P-15 Termit, Hafter milislerinin sloganları arasında sahil şeridine yerleştirildi.

Dakikalar sonra Zaviye Zanzur kıyısındaki füze ateşlendi, P-15 Termit'in yönü batıya doğruydu.

Ancak Hafter'i çılgına çeviren gelişme bir saniye içinde yaşandı, füze birkaç yüz metre gitmeden büyük bir gürültüyle yere çakıldı.

Uluslararası televizyon Al Jazeera ise, Haziran ayı sonunda savaş ağası Hafter ve müttefiklerinin planını dünyaya duyurmuştu.