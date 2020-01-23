Hafter gözden düştü! Verdikleri desteği geri çekme kararı aldılar

Star.com.tr 23.01.2020 15:34 - Güncelleme: 23.01.2020 15:50

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

BAŞARISIZ HAFTER DESTEKÇİLERİNİ ÜZDÜ



Aylar geçmesine rağmen darbeci Hafter, Libya'da istediği sonucu alamadı. Başarısız saldırıları nedeniyle Hafter, kendisini destekleyen BAE, Mısır ve diğer ülkelerde hayal kırıklığına neden olurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SİSİ, HAFTER'E VERDİĞİ DESTEĞİ GERİ ÇEKİYOR

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin Hafter’e verdiği desteği yeniden gözden geçirdiği iddia edildi. Ortaya atılan iddiayı Mısırlı bir diplomat doğruladı. Mısırlı diplomat, “Kahire ile Libya komutanı arasındaki iletişim önemli ölçüde kötüleşti” açıklamasında bulundu.

HAFTER'LE OLAN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Hafter’in başarısız Trablus saldırılarından dolayı Mısırlı yetkililerin mutsuz olduğunu belirten Mısırlı diplomat, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin darbeci Hafter’le yakın zamanda planlanan bir toplantıyı iptal ettiğini de açıkladı.

HAFTER'İN YERİNE BAŞKA KOMUTAN!

Diplomat, Mısırlı yetkililerin Hafter’i isyancı grubun içinde başka bir komutanla değiştirmeye çalıştığını bildirdi.

