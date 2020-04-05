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Dünya

Hafter güçleri ateşkesi 180 kez bozdu

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin, 21 Mart'ta ilan edilen ateşkesi 180 kez bozdukları bildirildi.

AA05 Nisan 2020 Pazar 08:19 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 08:24
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Ülkedeki tek meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükumeti askeri birlikler sözcüsü Muhammed Kununu, hava kuvvetlerinin bu saldırılara 6 gün içinde 35 hava saldırısıyla karşılık verildiğini, başkent Trablus'un batı, güney ve doğusundaki Hafter milislerinin konuşlandığı hedeflerin vurulduğunu söyledi.

Başkenti çevreleyen bölgelerdeki Hafter milislerine ait mevzilere lojistik desteğin de kesilmesi için operasyonlar düzenlendiğini belirten Kununu, Cefra, Beni Velid ve Terhune bölgelerindeki milislere ait silahlı mekanizmaların yanı sıra, yabancı paralı askerlerin de hedef alındığını ifade etti.

Kununu, son 6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekti.

Kununu, Trablus'u ele geçirmek üzere başlatılan saldırının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Uluslararası toplumdan, savaş suçlusu Hafter'i ve terörist milislerini destekleyen devletlerin hesaba çekilmesi yoluyla sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca, siyasi bir mücadelede meşru bir tarafmış gibi savaş suçlusuyla ilişkiyi kesmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Trablus saldırılarının yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha güçlüyüz ve Hafter'in milislerine, lejyonerlere, kölelik ve despotizm projesini yeniden kurmaya çalışanlara demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz."

Başağa, silahlı kuvvetleri gösterdiği kararlılıktan dolayı selamlayarak şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

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