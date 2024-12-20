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Dünya

Hafter güçleri Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelileri gözaltına aldı

Libya medyasında yer alan haberlere göre ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı iç Güvenlik Teşkilatı, Bingazi kentinde Baas rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelileri gözaltına aldı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Hafter güçleri Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelileri gözaltına aldı
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Libya medyasına göre, Hafter'e bağlı İç Güvenlik Teşkilatı, Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelilere yönelik gözaltıları meşrulaştırmak için" terör örgütü üyesi oldukları" iddiasını ileri sürdü.

Bingazi kentinde Esed rejiminin düşmesini kutlayan çok sayıda Suriyelinin gözaltına alındığı kaydedilen haberlerde, İç Güvenlik Teşkilatının gözaltına alınanları "Suriye'deki terör örgütüyle bağlantılı, ajan olarak Bingazi'ye sızan ve Suriyelileri silahlandırıp harekete geçirmekle görevli bir hücre" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

SURİYE'DEN RUSYA'YA AİT TEÇHİZATIN BİNGAZİ'YE GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Libya medyası ve uluslararası medya kuruluşlarında, Rusya'nın Suriye'deki bazı askeri techizat ve güçlerini Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentine gönderdiği yönünde haberler yer almıştı.

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Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, bazı uluslararası gazetelerin raporlarında Esed'in subayları, ailesi ve Rıfat Esed'in olduğu uçağın Bingazi'ye indiği ve Hafter'in çocukları tarafından verilen ziyafetin ardından devrik lider Esed'n yanına; Rusya'ya götürüldüklerinin yer aldığını belirtmişti.

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de dün, Trablus Medya Günleri Forumunda söz konusu iddialara cevap vermiş, Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu söylemişti.

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