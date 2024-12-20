Hafter güçleri Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelileri gözaltına aldı

Libya medyasına göre, Hafter'e bağlı İç Güvenlik Teşkilatı, Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelilere yönelik gözaltıları meşrulaştırmak için" terör örgütü üyesi oldukları" iddiasını ileri sürdü.

Bingazi kentinde Esed rejiminin düşmesini kutlayan çok sayıda Suriyelinin gözaltına alındığı kaydedilen haberlerde, İç Güvenlik Teşkilatının gözaltına alınanları "Suriye'deki terör örgütüyle bağlantılı, ajan olarak Bingazi'ye sızan ve Suriyelileri silahlandırıp harekete geçirmekle görevli bir hücre" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

SURİYE'DEN RUSYA'YA AİT TEÇHİZATIN BİNGAZİ'YE GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Libya medyası ve uluslararası medya kuruluşlarında, Rusya'nın Suriye'deki bazı askeri techizat ve güçlerini Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentine gönderdiği yönünde haberler yer almıştı.