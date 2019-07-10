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Hafter güçlerinden Giryan kentine hava saldırısı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları başkent Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde bir polis eğitim merkezine saldırı düzenledi.

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Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Giryan kentindeki Tağsat bölgesinde bulunan bir polis eğitim merkezine saldırdığı ifade edildi.

Giryan kentinin kurtarılmasından iki hafta sonra gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken, rakam verilmedi.

Saldırıda ayrıca bazı polis araçlarının kullanılamaz hale geldiği ve binalarda maddi hasar oluştuğu dile getirildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış, ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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