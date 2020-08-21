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Dünya

Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu

Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyuran darbeci Hafter'in sözcülüğünü yapan Ahmed el-Mismari, petrol tesislerinin neden kapalı tutulduğuna ilişkin soruya 'Bilmiyorum, petrol üretimi konusunda benim bilgim yok.' yanıtını verdi.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:38
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Hafter'in sözcülüğünü yapan Ahmed el-Mismari, El-Hades televizyonuna yaptığı açıklamada, "Alınan karar, dolu olan depolardaki petrolün ihraç edilmesi yönündedir. Petrol sahalarında yeniden üretim yapılmasını ve limanlardan ihraç edilmesini kapsamamaktadır. Yalnızca depo ve limanlarda önceden hazır bekleyen petrol için geçerlidir." diye konuştu.

Kararın, ülkenin doğusundaki elektrik kesintisi sorununu durdurmak için alındığını kaydeden Mismari, petrol tesislerinin neden kapalı tutulduğuna ilişkin soruya ise "Bilmiyorum, petrol üretimi konusunda benim bilgim yok." yanıtını verdi.

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi, salı günü yaptığı açıklamada, "Libyalıların, hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için Hafter'in liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı verdiğini" söylemişti.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

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