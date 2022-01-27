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Dünya

Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma!

Libya'nın güneyindeki Katrun kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında çatışma yaşandı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 02:17 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 02:31
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Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Katrun kentinin güneyindeki Cebel Asida bölgesinde, bir grup DEAŞ milisi ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilirken 2'si de yaralı ele geçirildi.

Bölgede çatışmaların devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı güçler ile çatışmaya giren grubun, Mutez el-Ahmedi yönetimindeki DEAŞ mensupları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) çatışmalara dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter milislerinin kontrolündeki bölgede, iki taraf arasında aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanıyor.

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