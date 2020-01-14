AA 14.01.2020 14:35 - Güncelleme: 14.01.2020 15:15

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığı gözlemlendi.

Kaynaklar, Hafter'in ateşkesi kabul etmesinden sonra da, kendisine verilen desteğin kesilmediğini, bunun da Hafter'in ateşkesi, "yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koyduğunu" söyledi.

Lavrov: Libya süreci bitmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekildiği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova’da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek” dedi.

MOSKOVA SÜRECİ

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, UMH tarafından Moskova'da imzalanmıştı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.