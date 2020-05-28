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Dünya

Hafter milisleri sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta yerleşim alanlarına düzenlediği roketli saldırılarda 3 sivil yaralandı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:12
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Libya hükümetine bağlı Afet ve Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Milislerin roketli saldırılarında sivil yerleşim alanlarını hedef aldığına dikkati çeken Ali, yaralıların durumunun stabil olduğunu belirtti.

- HAFTER MİLİSLERİ SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Libya Adalet Bakanlığı dün yayımladığı raporda, Hafter'e bağlı milislerin başkentin yerleşim alanlarını hedef aldığı 60'tan fazla saldırının, 268 sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olduğunu bildirmişti.

Libya ordusu, Ayn Zara'nın da dahil olduğu, başkent Trablus’un güney bölgelerini milislerden temizleyerek bu bölgelerde kontrolü tekrar ele alırken, Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye devam ediyor.

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