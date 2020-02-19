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Dünya

Hafter milislerinin Trablus Limanı'na saldırılarında 3 kişi öldü

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak geçti.

19 Şubat 2020 Çarşamba00:49 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 01:09

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Hafter'e bağlı milisler, dün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

"Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei ise daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı ikinci kez roketlerle hedef aldığını söylemişti.

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