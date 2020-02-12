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Dünya

Hafter milislerinin Trablus'a topçu saldırısında 5 sivil yaralandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

AA12.02.2020  18:20 - Güncelleme: 12.02.2020  18:20

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak ateşkesi tekrar ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Trablus Üniversitesinin yakınına düşen top mermilerinin 5 sivilin yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Hafter milisleri dün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tecura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.

Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmiş, ancak Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ihlallere başlamıştı.

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