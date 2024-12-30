İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3032
  • EURO
    36,8459
  • ALTIN
    2974.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü
Dünya

Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Libya ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 06:59 - Güncelleme:
Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü
ABONE OL

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter ile Reşad'ın Bingazi'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Reşad, Hafter'e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin selamlarını iletti ve "bölgesel ve yerel son gelişmeler tartışıldı".

Taraflar "Libya'daki siyasi süreci bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde ilerletme çabalarını desteklemenin önemini" vurguladı.

Reşad, Mısır ve Libya halkını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğine değindi, Hafter ise Mısır'ın Libya'da krizinin çözümü ve istikrarın desteklemesinde önemli katkısının olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.