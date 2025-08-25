Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter Bingazi'de Reşad ve beraberindeki heyetle biraraya geldi.

Görüşmede, Libya ile Mısır arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında iş birliği yolları ve iki kardeş ülkenin istikrarını destekleyecek ve çıkarlarına hizmet edecek ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Mısır tarafından görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- LİBYA'DA SİYASİ BÖLÜNME

Birleşmiş Milletler'in Libya Temsilciliği, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında seçimlerin yapılmasını hedefleyen görüşmeleri sürdürüyor.

Libya'da biri ülkenin tüm batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından 3 yıldan fazla bir süre önce atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin tüm doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.

Libya'da halk, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesi sonrasında geçiş hükümetleri tarafından yönetilirken, seçimlerin düzenlenmesini ve ülkede istikrarın sağlanmasını ümit ediyor.