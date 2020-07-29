Hafter saflarında savaşırken yakalanan çocuklar Libya Ordusu tarafından serbest bırakıldı

AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 21:28 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 21:28

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter için savaşırken yakalanan 18 yaş altı çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan çocukların sayılarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Libya hükümeti, Hafter güçlerini Trablus saldırıları sırasında "çocuk savaşçı" kullanmakla suçluyor.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya ordusuna bağlı birlikler de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip hükümete bağlı birlikler ile Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.