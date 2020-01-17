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Dünya

Hafter, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Yunanistan'a ani bir ziyaret gerçekleştiren Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

17.01.2020  21:08 - Güncelleme: 17.01.2020  21:08

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya gelen Hafter, bugün Dışişleri Bakanlığına giderek Dendias ile görüştü.

Hafter daha sonra, Parlamentoda Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi.

Miçotakis-Hafter görüşmesi sonunda açıklama yapılmazken, Dendias, Hafter ile sabah saatlerinde yeptığı yaklaşık bir saatlik görüşmede Libya konusunun ele alındığını söyledi.

Dendias, "Mareşal Hafter'den Berlin Konferansına yapıcı şekilde katılmasını istedik. (Hafter'i) Ateşkesi, güvenlik ortamının yeniden sağlanmasını, paralı askerlerin uzaklaştırılmasını ve es-Serrac (Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) ile Erdoğan'ın imzaladığı kanunsuz anlaşmaların geçirsizliğinin tanınmasını başarması konusunda cesaretlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde ise dün gece saatlerinde Atina'ya gelen Hafter'in ziyaretinin güvenlik nedeniyle önceden açıklanmadığı belirtildi. Hafter'in Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun bu nedenle gizli tutulduğu bildirildi.

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