Hafter'den Genelkurmay Başkanı Haddad için taziye mesajı

Libya'nın doğusundaki Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada, Hafter'in "Türkiye'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın vefatı nedeniyle taziye ve başsağlığı dileklerini sunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bu trajik kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ederek, merhumun ailesine, aşiretine, şehrine ve tüm Libya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Bingazi'deki Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada da Meclis Başkan Yardımcısı Misbah Duma'nın taziye mesajı yayımlandı.

Duma, mesajında, Haddad ve beraberindeki heyetin aileleri ve silah arkadaşları için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindekilerin Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etmişti.