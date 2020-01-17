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Dünya

Hafter’den Putin'e ''Rusya’ya gelmeye hazırım'' mektubu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

AA17.01.2020  16:00 - Güncelleme: 17.01.2020  16:02

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız.” ifadelerine yer verildi.

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

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