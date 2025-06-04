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Dünya

Hafter'den sürpriz Türkiye kararı

Libya'da Hafter yönetiminin Türkiye ile yakınlaşma çabalarında yeni aşamaya geçildi. Halife Hafter'in Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere komite kurduğu açıklandı.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2025 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
Hafter'den sürpriz Türkiye kararı
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Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.

Türkiye ile Libya'nın resmi hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da Deniz Yetki Anlaşması imzalanmış, bu anlaşma Hafter yönetimindeki Tobruk merkezli hükümet tarafından tanınmamıştı.

ANKARA'YA ZİYARET

Son yıllarda Hafter yönetiminin Türkiye ile yakınlaşma çabaları kapsamında, söz konusu deniz yetki anlaşmasının Tobruk yönetimi tarafından da onaylanması bekleniyor.

BAKAN GÜLER KABUL ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4 Nisan'da Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Hafter'i kabul etmişti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyan anlaşma olarak dikkat çekmişti.

YUNANİSTAN'A AĞIR DARBE VURULMUŞTU

Anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı, işgalci deniz yetki iddialarına ağır bir darbe vurulmuştu.

Yunanistan, anlaşmaya tepkisini göstermek amacıyla o dönem Libya'nın Atina Büyükelçisi olan Muhammed el-Menfi'yi istenmeyen adam ilan etmişti.

  • Halife Hafter
  • libya
  • Deniz Yetki Anlaşması

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