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Dünya

Hafter'den Türkiye onayı! Yunanistan'a karşı bir ilk

Hafter hükümeti de Türkiye ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı, Yunanistan'ı 'yetki gaspı yapma' diye uyardı. Bu çıkışla birlikte Libya'nın iki rakip yönetimi Trablus ve Bingazi ilk kez Atina'ya karşı ortak cephe oluşturmuş oldu.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2025 Pazar 08:54 - Güncelleme:
Hafter'den Türkiye onayı! Yunanistan'a karşı bir ilk
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Hafter, Yunanistan'ın Libya'nın deniz yetki alanı içinde yer alan bölgelerde izinsiz enerji faaliyetlerini durdurmasını aksi halde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve savaş sebebi sayılacağını açıkladı.

Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı Bingazi yönetimi Yunanistan'a sert çıktı. Türkiye destekli Trablus hükümetinin ardından şimdi de Hafter tarafı, Girit'in güneyindeki deniz sahalarında başlatılan Yunan sondaj ihalesine karşı çıktı.

İHALEYİ ASKIYA ALIN

Bingazi Yönetimi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Libya, doğal kaynaklarını uluslararası alanda tanınan deniz alanlarında keşfetme ve işletme konusunda tartışılmaz hakkını teyit eder. Bu hak, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanmaktadır. Libya'nın deniz yetki alanı içinde yer alan bölgelerde, kendisinin önceden rızası olmadan yapılan her türlü tek taraflı hidrokarbon faaliyeti, yasadışı kabul edilir ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir. Yunanistan'ın bu tür eylemleri, Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırma riski taşımakta ve bölgesel istikrar ile işbirliği çabalarını baltalamaktadır. Yunan hükümetini, bu ihaleyle ilgili tüm süreci derhal askıya almaya, Libya'nın haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

ORTAK CEPHE OLUŞTU

Bu hamle, Trablus hükümetinin benzer açıklamasından yalnızca 24 saat sonra geldi. Bu çıkışla birlikte Libya'nın iki rakip yönetimi Trablus ve Bingazi ilk kez Yunanistan'a karşı ortak cephe oluşturmuş oldu.

Trablus ve Bingazi'nin birleşik tutumu Atina üzerindeki baskıyı artırıyor ve halihazırda enerji devi Chevron'un bu sahaların değerlendirilmesi planlarını karmaşık hale getiriyor.

Türkiye-Libya anlaşması ile bölgedeki gaz rezervleri iki ülke tarafından taranabilecek.

HAFTER'DEN ANKARA'YA ONAY

Yunan medyası yaşananları 'şok edici gelişme' olarak yorumlarken, temmuz ayında Libya'ya gitmeyi planlayan Yunan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti de büyük bir bilinmezliğe dönüştü. Öte yandan Hafter Hükümeti, Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Antlaşması'nı onaylayarak, Libya Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Öte yandan hükümetten bir heyetin, bugün konu ile ilgili olarak Ankara'ya hareket edeceği iddia edildi.

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