İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2526
  • EURO
    46,8522
  • ALTIN
    4322.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hafter'den Türkiye'ye resmi talep

Libya'da Hafter yönetimi, Türkiye'den Bingazi'deki Türk konsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesini istedi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Hafter'den Türkiye'ye resmi talep
ABONE OL

Türkiye ile Libya'nın doğusundaki Hafter yönetimi arasında yeni bir temas gerçekleşti.

Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ve Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Halife Hafter, Türk Konsolosu Serkan Karmanlıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, Bingazi yakınlarındaki Recme'de bulunan askeri merkezde gerçekleşti. Görüşmede, başta Libya'nın doğusundaki vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunmak üzere Bingazi'deki Türk konsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesi olmak üzere, çeşitli ortak konular masaya yatırıldı.

Bingazi'deki konsolosluğun yeniden faaliyete geçmesi, yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki anlaşması artık tam anlamıyla garantiye alınmış olacak.

Türkiye onayı Yunanistan'ı tutuşturdu

Hafter'den Türkiye onayı

İki ayrı hükümet Ankara ile benzer çizgide birleşti

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.