Hafter'den Türkiye'ye resmi talep

Türkiye ile Libya'nın doğusundaki Hafter yönetimi arasında yeni bir temas gerçekleşti.

Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ve Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Halife Hafter, Türk Konsolosu Serkan Karmanlıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, Bingazi yakınlarındaki Recme'de bulunan askeri merkezde gerçekleşti. Görüşmede, başta Libya'nın doğusundaki vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunmak üzere Bingazi'deki Türk konsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesi olmak üzere, çeşitli ortak konular masaya yatırıldı.

Bingazi'deki konsolosluğun yeniden faaliyete geçmesi, yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki anlaşması artık tam anlamıyla garantiye alınmış olacak.

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