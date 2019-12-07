Hafter'e bağlı savaş uçağı düşürüldü! Pilot esir alındı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini ve uçağın pilotunu esir aldıklarını duyurdu.
- AA
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyon odasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağının Trablus'un güneyindeki Yermuk cephesinde vurulduğu, uçağın ez-Zaviye kentinin güneyine düştüğü belirtildi.
Açıklamada uçaktan paraşütle atlayan pilotun ise UMH güçlerince esir alındığı aktarıldı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
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