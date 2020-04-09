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Dünya

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru otorite olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri araç konvoyunu hedef aldığını duyurdu.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 06:53 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 06:53
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UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 2 zırhlı aracın da bulunduğu konvoyu, başkent Trablus'un güneyinde Terhune ve Beni Velid kentlerini birbirine bağlayan yolda seyrederken vurduğu belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

UMH dün de Mısır'dan Hafter'e bağlı milislere askeri ikmal malzemesi taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.

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