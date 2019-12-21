'Hafter’e karşı harekete geçin'

21.12.2019 03:03 - Güncelleme: 21.12.2019 03:03

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın ardından BAE ve Rusya destekli darbeci General Hafter’in başkent Trablus’a yönelik işgal harekatına hız vermesi, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) harekete geçirdi. Libya’nın tek meşru yönetimi olan UMH’nin lideri Fayiz Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyarak Hafter’i durdurma çağrısında bulundu.

TRABLUS’U KORUYUN

Serrac’ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’den, darbeci General Halife Hafter’e bağlı milis güçlerin Trablus’a saldırılarını engellemek için UMH’ye destek olmaları istendi. Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere iş birliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Libya’da önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

MİSRATA HEDEFTE

Öte yandan BAE’nin havadan Rus paralı askerleri Wagner Grup’a bağlı milislerin de karadan desteğine rağmen sahada ilerleme kaydedemeyen Hafter, kirli bir yola başvurdu. BAE’ye ait jetler, Hafter’in emriyle Trablus’a destek veren Misrata kentini bombaladı. Saldırı sonrası açıklama yapan Hafter’in sözcüsü Misrata’ya 3 gün mühlet verdiklerini belirtti. Hafter’in sözcüsü, “Ya Trablus hattındaki askerlerinizi çekersiniz ya da Misrata’yı 3 günün sonunda gece-gündüz demeden aralıksız ve yoğun bir şekilde bombalarız” ifadeleriyle Misrata’da bir katliama girişebilecekleri sinyali verdi. UMH’ye bağlı güçler ise Misrata saldırısına Terhune kenti üzerinden karşılık verdi. UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Terhune’deki Sidi es-Sayd bölgesinde konuşlu Hafter birliklerini hedef aldıklarını belirtti. Hafter güçlerini destekleyen savaş uçaklarının da Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesine saldırdığını aktaran Mecei, saldırıda can kaybı olmadığını dile getirdi.