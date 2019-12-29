Hafter’e lanet Türkiye’ye destek gösterisi

29.12.2019 02:37 - Güncelleme: 29.12.2019 02:37

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Trablus’taki Şehitler Meydanı ve Misrata’daki Hürriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce Libyalı, Hafter güçleri tarafından düzenlenen saldırılara tepki gösterdi. Darbeci generalin saldırılarına karşı sivil devletin korunması talebinde bulunan göstericiler, sık sık Hafter’in temsil ettiği askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Trablus’taki göstericilerde, üstünde “Elinizi üzerimizde çekin” yazısı bulunan Mısır’ın darbeci lideri Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in posterleri dikkati çekti. Misrata’daki gösterilerde ise “Şehitlerin başkenti Misrata boyun eğmeyecek”, “Libya-Türkiye iş birliğine evet”, “Türk halkına teşekkürler” ve “Şehit veririz ama askeri yönetim istemeyiz” yazılı pankartlar taşındı.