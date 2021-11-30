İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5002
  • EURO
    15,2735
  • ALTIN
    764.426
  • BIST100
    1809.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi
Dünya

Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz kabul edildi.

AA30 Kasım 2021 Salı 21:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 21:44
ABONE OL

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonu, Hafter'in adaylık başvurusu ile ilgili itirazı kabul ederek, durumuna ilişkin inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İtirazın kabulü Hafter'in adaylığının iptali anlamına gelmiyor. İtirazı ve adayların avukatlarının gerekçelerini değerlendiren mahkeme, sonucu Yüksek Seçim Komisyonuna bildiriyor.

Adayların başvurusunun iptal veya kabulü Yüksek Seçim Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

DİBEYBE'NİN ADAYLIĞINA YAPILAN İTİRAZ DA KABUL EDİLMİŞTİ

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Kasım'da 98 adaydan 25'ini farklı sebeplerden dolayı elemiş ve 73 adayın başvurusunun prensipte kabul edildiğini duyurarak itiraz sürecinin başladığını açıklamıştı.

Trablus Temyiz Mahkemesi, 28 Kasım'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığına yapılan itirazı kabul etmiş ve inceleme başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.