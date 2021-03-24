AA 24 Mart 2021 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:43

Libya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Verfelli, Bingazi kentindeki Arap Tıp Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Verfelli'nin yaşanan saldırı sonucunda öldüğü belirtildi.



Libya'da Uluslararası Ceza Mahkemesince, Verfelli hakkında "savaş suçu işlediği, Bingazi'nin farklı bölgelerinde 33 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yargısız infaz ettiği" gerekçesiyle 2017 yılında yakalama emri çıkarmıştı.

Avrupa Birliği de Eylül 2020'de Libya'da insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç oluşum ile Verfelli ve diğer bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Verfelli ve milislerinin daha önce işledikleri çok sayıda toplu infaz görüntüleri ve sivillere karşı baskı eylemleri sosyal medyaya yansımıştı.



Libyalı aktivistler söz konusu görüntüleri kınayarak Verfelli'nin bu hareketinin Hafter kontrolündeki bölgelerde devletin, kurumlarının ve hukukun işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etmişti.