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Dünya

Hafter'in Türkiye kararı sonrası Mısır'a yardım dilenmeye koştular: Ankara büyük bir zafer kazanacak

Dış basın, Libya'da Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamaya hazırlanması hakkındaki kararı manşetlere taşıdı. Söz konusu haberde, Yunanistan'ın korkuya kapılarak Mısır'dan yardım istemeye gideceği belirtilirken Türkiye'nin bu hamle ile Akdeniz'de diplomatik bir zafer kazanacağının özellikle altı çizildi.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK6 Haziran 2025 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Hafter'in Türkiye kararı sonrası Mısır'a yardım dilenmeye koştular: Ankara büyük bir zafer kazanacak
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Geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.

Türkiye ile Libya'nın resmi hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da Deniz Yetki Anlaşması imzalanmış, bu anlaşma Hafter yönetimindeki Tobruk merkezli hükümet tarafından tanınmamıştı.

YARDIM İÇİN MISIR'IN KAPISINA GİDECEKLER

Dış basında, konu ile ilgili yer alan bir haberde Libya'da alınan bu kararın ardından Yunanistan büyük telaşa kapılarak Mısır'ın kapısına gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Haberde, Yunanistan ile Mısır dışişleri bakanlarının yakın zamanda konu ile ilgili görüşeceği belirtilirken Libya'dan deniz yetki anlaşmasına onaylanmasının Doğu Akdeniz'deki güç dengesini önemli ölçüde değiştireceğine vurgu yapıldı.

Hafter'den sürpriz Türkiye kararı

MISIR VE YUNANİSTAN ANLAŞMASI PASİF DURUMA DÜŞECEK

Söz konusu anlaşmanın Doğu Libya tarafından onaylanması Türkiye'nin Akdeniz'de diplomatik zafer kazanacağı anlamına geleceğine dikkat çekilirken 2020 yılında Mısır ve Yunanistan arasındaki mevcut deniz anlaşmasını pasif hale getireceği belirtildi.

Öte yandan haberde Hafter ve ortaklarının Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalıştığının da özellikle altı çizildi.

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