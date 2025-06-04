Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere bir komite kurulduğunu açıkladı.

Türkiye ile Libya'nın resmi hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da Deniz Yetki Anlaşması imzalanmış, bu anlaşma Hafter yönetimindeki Tobruk merkezli hükümet tarafından tanınmamıştı.

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK KORKU

Libya'da alınan karar komşu Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Kathimerini gazetesi Deniz Yetki Anlaşması'nın onaylanmasıyla Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin önemli ölçüde değişeceğini yazdı.

Anlaşmanın onaylanmasıyla Libya'daki tüm büyük grupların Türkiye'nin deniz yetki alanıyla uyumlu hale geleceği ifade edilen haberde, Yunanistan'ın bölgesel enerji arama çalışmalarının zora gireceği vurgulandı.

Deniz Yetki Anlaşması'nın Akdeniz'deki enerji kaynakları ve bölgesel dengeler üzerinde önemli bir dönüm noktası olacağı belirtildi.

Hafter'den sürpriz Türkiye kararı