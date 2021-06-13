Hain saldırıyı kınadılar: PYD, YPG ve SDG bu cinayetlerden ve katliamlardan sorumludurlar

AA 13 Haziran 2021 Pazar 21:54 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 21:54

SKAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Afrin Hastanesinin hedef alınmasıyla işlenen korkunç katliamın, terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiği, saldırıda, aralarında sağlık çalışanlarının ve insani yardım kuruluşları mensuplarının da bulunduğu onlarca sivilin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Bu cani terör örgütünün, onu engelleyecek gerçek bir caydırıcı güç gördüğü vakit bu katliamları işleyemeyeceği belirtilen açıklamada, "Ancak terör listelerinde yer alan bu örgüt, onu terör listelerine ekleyenlerden koşulsuz destek aldığı için ileriye gitmektedir. PKK terör örgütünün uzantıları olan PYD, YPG ve SDG bu cinayetlerden ve katliamlardan sorumludurlar. Bunun yanında, devletler ve bireyler olarak bunlara müzahir olan ve destekleyenler de bu katliamlara ortaktırlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu örgütün işlediği terör suçlarının herkes tarafından açık bir şekilde görüldüğü ve işlediği cinayetlerin bölgenin tamamına yayıldığı aktarılırken, bu yaşananlar karşısında suskun kalmak veya bunlara göz yummanın, sınır tanımayan yeni cinayetlerin işlenmesine yeşil ışık yakmaktan başka bir anlam ifade etmeyeceği kaydedildi.

Suriye halkının, canilerin işledikleri cinayetlere ve uyguladıkları baskıya aldırmaksızın, onuru için bir milyon şehit verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bu bağlamda Kandil teröristleri ve onlara bağlı terör gruplarının cinayetlerini en ağır biçimde kınarken, Suriye gündemine yabancı olan Kandil'in terör ajandasına hizmet etmek için kendi akrabaları ve insanları aleyhinde işlenen cinayetlerde bir maşa olmayı kabul ederek, bazı bölgelerden ve aşiret mensuplarından bunlara katılan herkesi ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

"Bu terör gruplarının destekçilerinden, hiçbir zaman terörle mücadelede işe yaramayan, sadece Suriyeli sivillerin ölümüne neden olan bu desteklerine son vermelerini talep ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

- 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.