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Dünya

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının şüphelilerinden 11'i, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı

Karayipler ülkesi Haiti'nin Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın şüphelilerinden silahlı 11 kişinin, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandıkları bildirildi.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 12:56 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 12:56
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Taiwan News internet sitesinin haberine göre, Tayvan hükümetinin dış ilişkiler birimi sözcüsü Joanne Ou, dün silahlı bir grubun, başkent Port-au-Prince'deki temsilciliğin güvenlik kordonunu aştığının tespit edildiğini belirtti.

Koruma noktasına yaklaşan saldırganların zor kullanarak temsilciliğin bahçesine girdiği aktarıldı.

Güvenlik görevlilerinin, Haiti polisini haberdar etmesinin ardından temsilciliğe operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikaste karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda yaralanan olmadığı, temsilcilik binasında az miktarda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

- ŞÜPHELİLERİN NEDEN TAYVAN TEMSİLCİLİĞİNİ HEDEF ALDIĞI BİLİNMİYOR

Haiti 24 televizyonu, şüphelilerden 5'inin fotoğrafını yayımladı. Bu kişiler arasında suikast şüphelisi 2 Haitili ABD vatandaşından 1'i olan James Solages'ın bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin neden Tayvan temsilciliğini hedef aldığı bilinmiyor.

Yerel internet sitesi AyiboPost'un haberine göre, Haitili yetkililer, 2'si ABD, 26'sı Kolombiya vatandaşı 28 kişinin suikastı düzenlediğinden şüpheleniyor.

5'i Kolombiyalı, 2'si ABD'li 17 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli öldürüldü.

Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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