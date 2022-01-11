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Dünya

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı

Dominik Cumhuriyeti'nden yetkililer, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast soruşturmasındaki önemli bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

AA11 Ocak 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 10:37
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Dava hakkında kamuoyu önünde konuşmasına izin verilmeyen bir yetkili, şüpheli Rodolphe Jaar'ın, Dominik Cumhuriyeti'ne girmeye çalışırken ABD hükümetinin de yardımıyla gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili, Jaar'ın henüz resmen suçlanmadığını belirtti.

ABD'li yetkililer, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili açıklamada bulunmak için izin verilmesini beklediklerini ifade etti.

Haiti doğumlu Jaar'ın, davada gözaltında tutulan 40 şüpheliden biri olduğu belirtildi.

- MOİSE SUİKASTI

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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