AA 9 Temmuz 2021 Cuma 06:51 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 07:05

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçlerinin, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söyledi.

Saldırganların bulunması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Charles, 3 şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü, kaçak olduğunu düşündükleri 8 kişinin arandığını belirtti.

Böylece şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

- "ADAMLAR BİR EVDE SAKLANIYORDU"

Charles, operasyonunun çarşamba gecesi başladığına işaret ederek "Bu adamlar bir evde saklanıyordu ve onları çıkmaya zorladık. Onları adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İNGİLİZCE VE İSPANYOLCA KONUŞUYORLARDI"

Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.

KOLOMBİYA, HAİTİ DEVLET BAŞKANI MOİSE SUİKASTI ŞÜPHELİSİ KOLOMBİYALILARIN ESKİ ASKER OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kolombiyalıların eski asker olabileceğini belirtti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, düzenlediği basın toplantısında, Moise'nin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Haiti polisi tarafından gözaltına alınan Kolombiyalılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haiti hükümetinden gözaltına alınan Kolombiyalılarla ilgili bilgi talep edildiğini vurgulayan Molano, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı karşısında bugün İnterpol, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Polisimizden bu eylemin iddia edilen failleri hakkında resmi olarak bilgi talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

Molano, ordu ve polise iddiaların açıklığa kavuşturulması için gerekli talimatların derhal verildiğini hatırlatarak "Gelen ilk ayrıntılar, olayın sorumluları arasında Ulusal Ordunun eski üyeleri olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Haiti Televizyonu Caraibes, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, silahların ve çok sayıda pasaportun görüntülerini paylaştı.

DEVLET BAŞKANINA SUİKAST

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.