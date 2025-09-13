İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Haiti'de 42 kişi katledildi… BM'den sert tepki: Failler hesap vermeli
Dünya

Haiti'de 42 kişi katledildi… BM'den sert tepki: Failler hesap vermeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de çetelerin gerçekleştirdiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 42 kişinin öldürüldüğü saldırıları şiddetle kınadı. BM, faillerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Haiti'de 42 kişi katledildi… BM'den sert tepki: Failler hesap vermeli
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Haiti'de aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 42 kişinin çetelerin saldırıları sonucunda öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Haiti'yi sarsan şiddet olaylarının boyutundan endişe duymakta ve Haiti makamlarına, bu ve diğer tüm insan hakları ihlallerinin faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Haiti'de yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, çetelerin, başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde 4 yaşında bir çocuk ve ailesi de dahil olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Çetelerin saldırılarının devam ettiğini aktaran Baptiste, bu saldırıların bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurgulamıştı.

Baptiste, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu, polis ve sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını kaydetmişti.

  • Haiti
  • çete
  • cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.