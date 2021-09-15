AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 07:18 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 07:24

Bölge basınında çıkan habere göre, Port-au-Prince Başsavcısı Bedford Claude, Moise'yi öldürmekle suçlanmasını istediği Henry tarafından görevinden azledildi.

Henry, konuya ilişkin açıklamasında, başsavcı Claude'un idari olarak ciddi bir suç işlediğini savunarak, başsavcılık görevinden alındığını kendisine mektupla bildirdiğini aktardı.

- Başsavcı, Moise'ye yönelik suikasta ilişkin Henry'nin suçlanmasını istemişti

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın başsavcısı, yargıçtan, Moise'ye yönelik suikastla ilgili olarak Başbakan Henry'yi suçlamasını talep etmişti.

Claude, yetkililere, cumhurbaşkanını öldürmekle suçlanmasını istediği Başbakan Henry'nin, ülkeyi terk etmesini engellemeleri talimatı vermişti.

- İddianame

İddianamede, "Henry'yi kovuşturmaya ve doğrudan iddianamesini istemeye yetecek kadar uzlaşmacı unsur var." ifadesine yer veren Claude, aynı gün Henry'den kendisiyle görüşmesini ve Moise suikastındaki kilit bir şüphelinin, cinayetten sadece birkaç saat sonra onu neden iki kez aradığını açıklamasını istemişti.

Claude, aramaların 7 Temmuz'da yerel saatle 04.03 ile 04.20'de yapıldığını ve delillerin, şüpheli Joseph Badio'nun o sırada Moise'nin evinin yakınında olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

İki sayfalık iddianamede Claude, aramaların toplam yedi dakika sürdüğünü ve o sırada Henry'nin, Port-au-Prince'deki Hotel Montana'da olduğunu, ayrıca bir hükümet yetkilisinin, geçen ay Twitter paylaşımında, "Henry'nin kendisine Badio ile hiç konuşmadığını söylediğini" aktarmıştı.



Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

- Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Martine Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.



Martine Moise, tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunda, suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheler artmıştı.