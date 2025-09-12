İSTANBUL 27°C / 21°C
  Haiti'de çeteler katliam yaptı! Biri çocuk en az 42 kişi öldü
Dünya

Haiti'de çeteler katliam yaptı! Biri çocuk en az 42 kişi öldü

Haiti'de çetelerin gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA12 Eylül 2025 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Haiti'de çeteler katliam yaptı! Biri çocuk en az 42 kişi öldü
Yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, Caraibes radyosuna, çetelerin hafta sonu başlayan saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Baptiste, çetelerin başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde 4 yaşında bir çocuk ve ailesi de dahil olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

ETKİLİ DEVLET MÜDAHALESİ ÇAĞRISI

Çetelerin saldırılarının devam ettiğini bildiren Baptiste, bu saldırıların bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini kaydetti.

Baptiste, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu, polis ve sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını dile getirdi.

  • haiti
  • çete
  • saldırı

