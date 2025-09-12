Haiti'de çeteler katliam yaptı! Biri çocuk en az 42 kişi öldü

Yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, Caraibes radyosuna, çetelerin hafta sonu başlayan saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Baptiste, çetelerin başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde 4 yaşında bir çocuk ve ailesi de dahil olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Çetelerin saldırılarının devam ettiğini bildiren Baptiste, bu saldırıların bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini kaydetti.

Baptiste, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu, polis ve sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını dile getirdi.