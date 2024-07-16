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Dünya

Haiti'de olayların durulması için Kenya'dan 200 polis gönderildi

Kenya'nın, kaos ve şiddet olaylarının durdurulması ve güvenliğin sağlanması amacıyla Haiti'ye 200 kişilik ikinci bir polis gücü gönderdiği bildirildi.

AA16 Temmuz 2024 Salı 16:43 - Güncelleme:
Haiti'de olayların durulması için Kenya'dan 200 polis gönderildi
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Haiti'deki Birleşmiş Milletler (BM) Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu Koordinatörü Noor Gabow, yaptığı açıklamada, Kenyalı 200 kişilik polis gücünün Nairobi'den Haiti'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Gabow, uzman polislerin, BM tarafından kiralanan bir uçakla yola çıktığını ve bugün başkent Port-au-Prince'deki Toussaint Louverture Havalimanı'na ulaşacağını aktardı.

Kenya polisi, gelecek haftalarda başka ülkelerden de katılım sağlanması beklenen, çok uluslu misyona liderlik yapacak.

Polis gücü ayrıca ülkede kamu düzeninin yeniden tesisi, kritik altyapının korunması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda da Haiti polisine destek olacak.

Kenya, Haiti'de artan çete şiddetini sonlandırmak amacıyla görevlendirilen 400 kişilik ilk polis gücünü 25 Haziran'da göndermişti.

HAİTİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

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