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Haiti'de yakalan silahlı kişilerin bağlantıları araştırılıyor

Haiti'de plakasız araçlarda otomatik silahlarla yakalanan, aralarında 5 ABD vatandaşının da olduğu 8 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haiti'de pazar günü otomatik silahlarla yakalanan, aralarında 5 ABD vatandaşının da olduğu 8 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin ülkeye girişlerine hangi üst düzey kişilerin yardımcı olduğunun incelendiği belirtildi.

Savcı Paul Eronce Villard, başkent Port-au-Prince'de pazar günü plakasız araçlarda çeşitli silahlarla seyahat eden 5'i ABD vatandaşı, yabancı uyruklu 7 kişi ile bir Haiti vatandaşının gözaltına alındığını ve haklarında soruşturma açılan şahısların çok yakında mahkemeye çıkarılacağını belirtti.

Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis-Jeune, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yakalanan kişilerin polise "görevde" olduklarına ilişkin ifade verdiğini ancak "patronlarını" arayacaklarını belirtmek dışında konuşmayı reddettiklerini aktardı.

Louis-Jeune, 8 kişinin plakasız iki araçta yakalandığını ve üçüncü bir araçtaki kimliği belirsiz kişinin ise polise bu şahısları salıvermesi konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün, ABD vatandaşlarının gözaltına alındıklarını doğruladığı ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği kaydedildi.

Haiti Emniyet Genel Müdürü Michel-Ange Gedeon, dün CNN'ne yaptığı açıklamada, söz konusu 8 kişinin otomatik silah, tabanca, uydu telefonları ve drone'larla yakalandığını ve yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındıklarını belirtmişti.

Ada ülkesinde 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Moise, istifa taleplerini reddederek, ülkeyi "uyuşturucu kaçakçılarının ve silahlı çetelerin eline" bırakmayacağını açıkladı.

Nüfusun yüzde 60'ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı Haiti'de, geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Haiti Senatosunca yürütülen soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı, bölge ülkelerine petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

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