Halep halkı çatışmalardan endişeli: Evlerimizde huzurla yaşamayı umuyoruz

Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerinde dün saat 23.00 sularında PKK/YPG, yüksek binalara yerleştirdiği havan topları ve keskin nişancılarla Suriye güvenlik güçleri ve sivilleri hedef aldı.

Bölgede silah seslerinin artması üzerine çok sayıda kişi güvenli alanlara kaçmaya çalıştı.

Halep'te bir börek imalathanesinde çalışan Muhammed Sabbagh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında bölgede bulunduğunu söyleyerek, "Ben burada ikamet etmiyorum, sadece çalışıyorum. Dışarı çıkmak için para verdik çünkü dışarısı daha güvenliydi. Önce silah sesleri başladı, ardından yollar kapatıldı." dedi.

Çatışmalar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu belirten Sabbagh, "Gördüğümüz buydu. İnsanlar çok korktu." diye konuştu.

Sabbagh, bölgedeki güvenlik güçlerinin daha sonra yolları yeniden açtığını ve sivillerin güvenli alanlara geçişine izin verdiğini ifade etti.

Çatışmalar sırasında panik yaşayan Muhammed Hasan da akşam saatlerinde işe giderken yolların çatışmalar nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Hasan, "Eşrefiyye tarafında yoğun çatışmalar oldu. Eve ulaşamadım, o sırada silah sesleri duyuldu. Evde çocuklarımla birlikteydim. Bir süre sonra bir havan topu mermisi evimizin yakınına düştü, büyük bir patlama oldu, çocuklar çok korktu." şeklinde konuştu.

Çatışmaların ardından kısa süreli bir ateşkes sağlandığını belirten Hasan, "Ateşkes olunca bölgeden çıktık. Artık savaşın bitmesini ve evlerimizde huzurla yaşamayı umuyoruz. Defalarca göç ettik, her seferinde eşyalarımızı bırakmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Bölgede zaman zaman benzer çatışmaların yaşandığını dile getiren Hasan, "Herkes yorgun, korku hakim. İnsanlar kimin kazandığını bile anlamıyor. Tek isteğimiz huzur." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Abdi) Şam'da bir araya gelmiş, görüşmede ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm cephe hatlarını kapsayan kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varılmıştı.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE MAHALLERİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Çatışmalar, PKK/YPG'nin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başlamıştı.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

