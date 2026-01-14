İSTANBUL 8°C / 7°C
Halep kırsalında sıcak saatler! Suriye ordusu, terör hedeflerini vuruyor

Suriye ordusu, Halep'in Deyr Hafir bölgesinde konuşlanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerini çok namlulu roketatarlarla aralıklarla hedef alıyor.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Halep kırsalında sıcak saatler! Suriye ordusu, terör hedeflerini vuruyor
Suriye ordusu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de yuvalanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerini çok namlulu roketatarlarla aralıklarla vuruyor.

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, Suriye ordusu, Deyr Hafir'de yuvalanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerine çok namlulu roketatarlarla aralıklı atışlar yapıyor.

Suriye ordusu ile YPG/SDG'li teröristler arasında Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Suriye ordusu, Deyr Hafir kentinde terör örgütü SDG/YPG'nin karargah olarak kullandığı gübre şirketi ile eski Posta Müdürlüğüne ait karargah ve depoları hedef aldı.

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki son işgal bölgelerine yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında, Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk etmişti.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep'in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Suriye ordusu karşılık verdi Terör örgütü YPG/SDG'den Halep'te provokasyon

YPG ve Esedçilerden ortak takviye! Suriye'den sert tepki: Bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmayacak

YPG'nin kozları tek tek elinden alınıyor! Suriye operasyonları Fırat'ın doğusuna kaydırabilir
