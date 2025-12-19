İSTANBUL 14°C / 7°C
Halep'in yeniden inşası için dev kampanya: 150 milyon dolar bağış toplandı

Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında 150 milyon dolar toplandı.

19 Aralık 2025 Cuma 01:03
Halep Valiliği himayesinde, şehrin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kampanya düzenlendi.

Bağış kampanyası 3 gün sürecek.

Suriye'de iç savaş boyunca en fazla yıkım ve hasarın oluştuğu kentlerden biri olan Halep, yıllarca süren çatışmalarda altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü. Kent, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210, Deyrizor'da 30, Dera'da 40, Humus'ta 24 ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

