İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6156
  • EURO
    47,4041
  • ALTIN
    4417.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Halep'te bina çöktü: 3 ölü 8 yaralı

Suriye'nin Halep ilinde 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Halep'te bina çöktü: 3 ölü 8 yaralı
ABONE OL

İlin güney kırsalında yer alan Zerba bölgesinde yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı bina çöktü.

Olay sonucu aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Devrik Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin önceki yıllarda gerçekleştirdiği hava saldırılarında ağır hasar gören binaya, rejimin düşmesinin ardından bölgeye geri dönen bir aile yerleşmişti.

Suriye'nin birçok bölgesinde benzer şekilde sivillerin can güvenliğini tehlikeye atacak çok sayıda hasarlı yapı bulunuyor.

  • bina
  • çökme
  • can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.