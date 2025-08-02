Halep'te büyük sevinç: Allah Türkiye'den bin kere razı olsun

Azerbaycan'dan gelen doğal gazın Türkiye üzerinden Halep'e ulaştırılması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Yıllardır savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Suriyeliler, artan elektrik erişimi ve enerji kaynaklarının bölgeye ulaşmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal iyileşmeler bekliyor.

Halep'te yaşayan vatandaşlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin Suriye halkı için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu gelişmenin özellikle üretim, eğitim ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inanılıyor.

Halep sakini Muhammed el-Abdullah, yaşadıkları zorluklara rağmen yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem verdiklerini belirterek "Bu ülkeye yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü artık bu ülke tükendi. Eğitim, bu ülkeyi yukarıya taşıyacak inşallah." dedi.

Halepli Abdullatif Haccu, elektrik ve doğal gazın günlük yaşam için hayati önem taşıdığını vurgulayarak "Elektriğe ihtiyacımız var, halk buna muhtaç. Gaz da elektrik üretiminde kullanılacaksa çok güzel olur." diye konuştu.

Bir dönem Türkiye'de yaşamış olan Mahmud Hammaş ise Türkiye'nin sağladığı desteği hatırlatarak şunları söyledi:

"Önce güvenliği sağladılar, şimdi de gaz gönderiyorlar. Allah bin kere razı olsun. Elektriksiz hayat duruyor. İnşallah ulaşım ve ekmek fiyatları da düşer."

- ÜRETİM ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK

Tekstil sektöründe çalışan Ferid Hoca ise doğalgazla birlikte üretim gücünün artacağını belirtti.

Hoca, "Enerji, yerel üretimin temelidir. Bu da fiyatlara olumlu yansır. İhracat yapma şansımız artar. Suriye halkı çok acı çekti ama üretken ve güçlü bir halktır. Uygun koşullar sağlanırsa bu halk ülkesini yeniden inşa eder." ifadeleri kullandı.

Leys el-Emin de, gaz tedarikinin halk üzerindeki yükü hafifleteceğine dikkati çekerek "Elektrik en önemli meselemizdi. Halk jeneratörlerden bıktı. Şimdi elektrik gelince işler düzelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- ENERJİ, TÜM SEKTÖRLERİ CANLANDIRACAK

Kent sakinlerinden Hayl Cuvayl da gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Elektrik saatleri artacak, jeneratör kullanımı azalacak. Sanayi, ticaret, günlük yaşamda olumlu etkilerini göreceğiz. Türkiye'ye ve (Suriye Cumhurbaşkanı) Başkan Ahmed Şara'ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- BİRECİK-HALEP ELEKTRİK HATTI TEKRAR DEVREYE ALINACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

Bakan Bayraktar, öte yandan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarmayı planladığını ve geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik hattının da tekrar devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Bayraktar, hattın devreye alınmasıyla toplam yaklaşık 900 megavat elektriğin Suriye'ye ulaşarak yaklaşık 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceği bilgisini paylaşmıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin enerji altyapısında ciddi hasara yol açtı. Özellikle elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz altyapısı büyük ölçüde tahrip olurken, ülkede günlük elektrik arzı birçok bölgede 3-4 saatle sınırlı kaldı.

Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede geçiş süreci başlatılırken enerji altyapısının yeniden inşası da öncelikli alanlar arasında yer aldı. Bu süreçte Türkiye, teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığı sayesinde yeniden yapılandırma çalışmalarına aktif katkı sağlamaya başladı.

Türkiye, daha önce de Suriye'nin kuzeyine sınırlı düzeyde enerji ihracatı gerçekleştirmiş, zaman zaman elektrik iletim hatları üzerinden bölgesel destek sağlamıştı.