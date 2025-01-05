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Dünya

Halep'te dehşete düşüren anlar: Esed rejiminden kalma bir toplu mezar daha

Suriye'nin Halep ilindeki Nakkarin köyünde bulunan ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar dehşete düşürdü. Cesetlerin, Devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülüyor.

AA5 Ocak 2025 Pazar 21:07 - Güncelleme:
Halep'te dehşete düşüren anlar: Esed rejiminden kalma bir toplu mezar daha
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Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.

Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Mezarda 1500 kadar kişinin cesedinin bulunduğu ifade ediliyor.

Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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