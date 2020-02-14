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Dünya

Halep'te Esed rejimine ait helikopter düşürüldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

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AA14 Şubat 2020 Cuma15:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:51

Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.

Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.      

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