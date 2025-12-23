İSTANBUL 13°C / 8°C
Halep'te PKK/YPG sivilleri hedef alıyor: İki kentte göç başladı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te, PKK/YPG'nin kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan siviller, artan çatışmalar ve saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek kentin daha güvenli bölgelerine göç ediyor.

AA23 Aralık 2025 Salı 18:24 - Güncelleme:
Halep'te PKK/YPG sivilleri hedef alıyor: İki kentte göç başladı
Eşrefiyye ile Şeyh Maksud mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölge halkı evlerini terk ediyor.

Aileler yanlarına alabildikleri eşyaları ile kentin iç kesiminden daha güvenli gördükleri mahallere yerleşiyor.

AA ekibi, saldırıların yaşandığı bölgede hasar gören konutları ve araçları görüntüledi.

Cemiliyye mahallesinde yaşayan Yasir Devalibi, dün aralarında roket mermilerinin de bulunduğu çok sayıda mühimmatın mahalleye düştüğünü söyledi.

Devalibi, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerden atılan havan mermilerinin sivil yerleşim alanında evinin yakınındaki binaya düştüğünü belirtti.

Saldırılarda bir kadın ile bir gencin hayatını kaybettiğini belirten Devalibi, "İkinci mermi maddi hasara yol açtı, araçlar zarar gördü. Halk çok endişeli ve korkuyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki varlığını sürdürürken, dün kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, bu saldırılara karşılık olarak Suriye ordusunun örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdiğini ve ardından operasyonların durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklamıştı.

