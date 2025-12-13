İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Aralık 2025 Cumartesi
  • Halep'te terör saldırısı: PKK/YPG bir sivili katletti
Dünya

Halep'te terör saldırısı: PKK/YPG bir sivili katletti

Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin keskin nişancı saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 18:15
Halep'te terör saldırısı: PKK/YPG bir sivili katletti
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyr Hafer'de Rasim İmam Köyü çevresinde sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılar tarafından ateş edildi.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Halep'in doğusundaki Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü yakınlarında bir sivilin, SDG güçlerinden bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.

Terör örgütü, sık sık işgali altında tuttuğu bölgelerden, Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.

